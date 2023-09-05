Открытие границ с Азербайджаном и Турцией приведет к сокращению внешнеторгового дефицита Армении

В случае открытия границы с Азербайджаном и Турцией ожидается сокращение внешнеторгового дефицита Армении на 30-50%.

В случае открытия границы с Азербайджаном и Турцией ожидается сокращение внешнеторгового дефицита Армении на 30-50%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в Министерстве экономики страны на основе прогнозов Азиатского банка развития.

"Для любой республики, не имеющей выхода к морю, соседние страны не только являются рынками для торговли, но и транзитными маршрутами в третьи страны", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что закрытие границы с двумя соседними странами (Азербайджаном и Турцией) снижают возможности внешней торговли Армении, ограничивают альтернативные пути для грузоперевозок. Это также негативно влияет на конкурентоспособность страны на рынке грузоперевозок и приводит к их высокой стоимости.

По данным международных финансовых организаций, задействование дороги между Арменией и Турцией, кроме финансовой выгоды, приведет к повышению доступности грузоперевозок, услуг.

В Минэкономике не исключают, что сухопутный маршрут через Турцию может привести к снижению объемов грузоперевозок Армении через Грузию.

В настоящее время львиная доля объема экспорта из Турции в Армению - а именно 99,9%, приходится на сухопутный маршрут (по территории Грузии), и только 0,01% - доставляется по воздуху. По итогам 2022 года, Турция импортировала в Армению 3,1 тонны груза воздушным путем, а фурами через Грузию - 24 903,8 тонны.

Согласно прогнозам, доля армяно-турецкого товарооборота во внешней торговле Армении составляет 1%. В случае налаживания прямой торговли между Ереваном и Анкарой этот показатель может увеличиться до 10% и более.

В ведомстве уточнили, что собственного анализа на этот счет у них нет. Данные усредненные и взяты у ряда международных структур.

Так, по оценке Всемирного банка, экспортный потенциал из страны в Турцию составляет от 15 до 19% от ВВП Армении. По данным консультативной компании German Economic Team, открытие прямой торговли между Ереваном и Анкарой приведет к росту доли экспорта из Армении в Турцию до 6,7% от общего объема экспорта РА, а импорт из Турции может достичь 12,8% (от общего объема импорта в Армению).