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Открылся логистический гуманитарный хаб для доставки грузов в Украину

Открылся логистический гуманитарный хаб для доставки грузов в Украину На базе завода Еврокар запустился центр по доставке гуманитарных грузов, принимающий помощь от стран Евросоюза для Украины.
В регионе
4 марта 2022 г. 18:49
Открылся логистический гуманитарный хаб для доставки грузов в Украину

На базе завода Еврокар запустился центр по доставке гуманитарных грузов, принимающий помощь от стран Евросоюза для Украины.

Как передает Report со ссылкой на Unian, об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Власти Закарпатской области совместно с Укрзализныцей организуют ритмичную и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы на наиболее пострадавшие территории страны - Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу", - говорится в сообщении МИУ.

Местоположение центра позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездную колею двух видов - европейского образца (1435) и украинского (1520). Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков.

Приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и т.д.), спальные мешки и карематы.

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