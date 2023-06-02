Открылось первое заседание парламента Турции 28-го созыва, новый состав парламента будет приведен к присяге в пятницу, 2 июня.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
Первое заседание высшего законодательного органа страны открыл самый старший из депутатов - председатель Партия националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.
Депутаты в порядке очередности будут зачитывать с трибуны текст присяги, закрепленный в Конституции.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган также будет присутствовать на первом заседании парламента и наблюдать за процессом присяги с ложи почетных гостей.
После этого стартует процесс избрания нового спикера парламента.
Отметим, что церемония приведения к присяге президента Эрдогана намечена на субботу, 3 июня в здании парламента.