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Открылось первое заседание парламента Турции 28-го созыва

Открылось первое заседание парламента Турции 28-го созыва Открылось первое заседание парламента Турции 28-го созыва, новый состав парламента будет приведен к присяге в пятницу, 2 июня.
В регионе
2 июня 2023 г. 15:08
Открылось первое заседание парламента Турции 28-го созыва

Открылось первое заседание парламента Турции 28-го созыва, новый состав парламента будет приведен к присяге в пятницу, 2 июня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Первое заседание высшего законодательного органа страны открыл самый старший из депутатов - председатель Партия националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.

Депутаты в порядке очередности будут зачитывать с трибуны текст присяги, закрепленный в Конституции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган также будет присутствовать на первом заседании парламента и наблюдать за процессом присяги с ложи почетных гостей.

После этого стартует процесс избрания нового спикера парламента.

Отметим, что церемония приведения к присяге президента Эрдогана намечена на субботу, 3 июня в здании парламента.

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Версия на английском языке First session of Turkish Parliament of 28th convocation opens
Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamentinin yeni tərkibdə ilk iclası başlayıb, Ərdoğan iştirak edir

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