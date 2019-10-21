Полад Бюльбюльоглу: Открытие мемориальной доски является признанием заслуг Гейдара Алиева на территории России

"Сегодня было подписано соглашение, согласно которому азербайджанский метрополитен закажет у АО "Метровагонмаш" 60 новых вагонов. Ваши вагоны пользуются большой популярностью в нашей стране. Спасибо вам большое за хорошую работу".

Об этом на открытии мемориальной доски в честь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

"Мне очень приятно, что сегодня на заводе "Метровагонмаш" открывается доска сыну азербайджанского народа, выдающемуся государственному и политическому лидеру Гейдару Алиеву. Для меня это особенно ценно, потому что я 10 лет работал с этим выдающимся человеком в качестве министра культуры суверенного Азербайджана. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в открытии этой мемориальной доски", - сказал посол.

По словам Полада Бюльбюльоглу, сегодняшняя доска является признанием заслуг Гейдара Алиева на территории Российской Федерации: "Будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР, он курировал более 20 министерств. Если происходили неприятные события, всегда председателем государственных комитетов по расследованию назначался Гейдар Алиев, как самый опытный человек в этих вопросах. Можно сказать, что в правительстве Советского Союза Гейдар Алиевич отвечал за самые ответственные участки. На этой должности он проработал всего пять лет - с 1982 по 1987 год, за которые было сделано очень много в разных областях: машиностроение, легкая промышленность, транспорт, культура, - все это находилось в сфере его внимания. Самое главное, ему потом поручили курировать БАМ, а это, как вы знаете, была крупнейшая стройка того времени. Он, можно сказать, один из тех, кто создал эту легендарную магистраль. В благодарность за его вклад вокзалу на станции Ангоя было присвоено имя Гейдара Алиева".

Бюльбюльоглу отметил, что россияне назвали Гейдара Алиева одним из самых выдающихся деятелей России за последние сто лет: "Весной 2007 года радиостанция "Эхо Москвы" проводила рейтинговый опрос среди слушателей о самых выдающихся персонах России за последние сто лет, и слушатели голосовали в алфавитном порядке за любое количество претендентов. Какова же была наша радость и удивление услышать, что на букву "А" в тройке избранных оказались Анна Ахматова, Юрий Афанасьев и Гейдар Алиев. Это удивительный факт, но он полностью соответствует оставленному следу в истории большой страны. Всего за пять лет он смог стать для России легендарной личностью".

"Гейдар Алиев был верным сыном Азербайджанского народа. Он дважды возглавлял республику. В первый раз с 1969 по 1982 год и второй с 1993 по 2003 год. Когда Азербайджан оказался в тяжелейшей ситуации и мы практически стояли на грани гражданской войны, народ призвал Гейдара Алиева возглавить республику. Все это буквально происходило на моих глазах. Этот выдающийся деятель своими точными действиями, авторитетом, мудростью сумел за несколько лет навести в республике порядок. Именно поэтому его называют архитектором современного Азербайджана. Гейдара Алиева на всех этапах его жизни и деятельности отличали такие качества, как выдающиеся организаторские способности, глубокое аналитическое мышление, невероятная трудоспособность и верное служение избранному делу вне зависимости от того, где это происходило - в Азербайджане или в России", - заключил посол.

Игбал Рустамов