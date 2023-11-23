Отключение света во время заседания Кабмина вывело Пашиняна из себя

Во время заседания правительства Армении 23 ноября на несколько секунд отключился свет.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
"Это то, о чем я вам говорил", - заявил премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к министру территориального управления Гнелу Саносяну после того, как свет включился.
Пашинян отметил, что электроэнергия в стране некачественная, даже в здании правительства в кабинетах постоянно мигает свет.
"Мы постоянно говорим о повышении качества электроснабжения, а вопрос не решается. Разве можно десять лет давать одно и то же поручение?" - заявил Пашинян (в должности он находится пять с половиной лет).