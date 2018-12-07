Отклонен иск граждан Армении к правительству Грузии

Тбилиси. 7 декабря. REPORT.AZ/ Проживающие в Грузии граждане Армении предъявили иск, чтобы применяемые к постоянным жителям высокогорных регионов льготы охватывали и их.

Как сообщает грузинское бюро Report, Конституционный суд Грузии рассмотрел иск граждан Армении против местного правительства и парламента и отклонил его.

Граждане Армении Гарник Вандересян, Артавазд Хачатрян и Ани Минасян назвали невозможность пользоваться льготами дискриминацией и потребовали признать норму закона о "Развитии высокогорных регионов" противоречащей конституции. Истцы посчитали, что льготы, применяемые к постоянным жителям высокогорных регионов, должны охватывать и проживающих в этих регионах иностранных граждан.

Конституционный суд отклонил аргументы граждан Армении и постановил, что закон полностью соответствует главному закону страны.

Отметим, что согласно закону Грузии о "Развитии высокогорных регионов", более 1600 деревень получили статус высокогорных. Постоянные жители этих деревень пользуются рядом льгот. В эти льготы входят добавки к зарплатам учителей и врачей, повышение пенсий и социальной помощи. Наряду с этим физические лица и предприниматели освобождены от налогов на прибыль и имущество. С 1 января 2019 сумма пенсионных выплат в высокогорных деревнях вырастет на более 11%.