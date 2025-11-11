Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    ОТГ выразила соболезнования Турции после крушения военного самолета в Грузии

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 21:46
    ОТГ выразила соболезнования Турции после крушения военного самолета в Грузии

    Организация тюркских государств (ОТГ) выразила соболезнования Анкаре в связи с крушением военного транспортного самолета Турецких военно-воздушных сил на территории Грузии.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации организации в соцсети X.

    "С прискорбием узнали о крушении военного транспортного самолета, возвращавшегося из Азербайджана в Турцию, на территории Грузии. Поиск и спасательные работы продолжаются, и мы с нетерпением ждем новостей о спасенных. Молимся за упокой погибших в этой трагедии, выражаем соболезнования их семьям, близким и братскому турецкому народу", - говорится в публикации.

    Отметим, что на борту C-130 Турецких вооруженных сил, потерпевшего крушение в Грузии, находились 20 военнослужащих.

    TDT: Təyyarə qəzasında xilas edilənlərlə bağlı xəbəri səbirsizliklə gözləyirik

