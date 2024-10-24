О нас

ОТГ решительно осудила теракт в Анкаре

ОТГ решительно осудила теракт в Анкаре Организация тюркских государств (ОТГ) решительно осудила террористический акт, совершенный на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре.
В регионе
24 октября 2024 г. 08:47
ОТГ решительно осудила теракт в Анкаре

Организация тюркских государств (ОТГ) решительно осудила террористический акт, совершенный на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении организации.

"Мы решительно осуждаем это коварное нападение, выражаем соболезнования Турецкой Республике и братскому турецкому народу, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что в Анкаре на производственном объекте турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования - был совершен теракт. В результате взрывов и перестрелки с нападавшими погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт, предположительно, был совершен членами террористической организации РКК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TDT Ankaradakı terror aktını şiddətlə qınayıb

Самое важное

Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi