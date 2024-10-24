ОТГ решительно осудила теракт в Анкаре

Организация тюркских государств (ОТГ) решительно осудила террористический акт, совершенный на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре.

Организация тюркских государств (ОТГ) решительно осудила террористический акт, совершенный на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении организации.

"Мы решительно осуждаем это коварное нападение, выражаем соболезнования Турецкой Республике и братскому турецкому народу, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что в Анкаре на производственном объекте турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования - был совершен теракт. В результате взрывов и перестрелки с нападавшими погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт, предположительно, был совершен членами террористической организации РКК.