ОТГ поздравила Турцию с Днем демократии и национального единства 

"Турецкое государство и народ сегодня с честью отмечают 15 июля - День демократии и национального единства против предательства террористической организации FETÖ. Мы с Турцией в День национального единства, в день победы демократии”.
Как сообщает Анкаринское бюро Report, об этом говорится в заявлении Генерального секретариата Организации тюркских государств (ОТГ).
Турецкая республика отмечает седьмую годовщину своей демократической победы над предательской попыткой переворота, совершенной террористической организацией FETÖ против государства, конституционного строя и народа.
В заявлении подчеркивается солидарность ОТГ с Турецкой Республикой, турецким народом и всем тюркским миром по случаю 15 июля - Дня демократии и национального единства.