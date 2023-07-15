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ОТГ поздравила Турцию с Днем демократии и национального единства 

ОТГ поздравила Турцию с Днем демократии и национального единства  "Турецкое государство и народ сегодня с честью отмечают 15 июля - День демократии и национального единства против предательства террористической организации FETÖ. Мы с Турцией в День национального единства, в день победы демократии”.
В регионе
15 июля 2023 г. 12:10
ОТГ поздравила Турцию с Днем демократии и национального единства 

"Турецкое государство и народ сегодня с честью отмечают 15 июля - День демократии и национального единства против предательства террористической организации FETÖ. Мы с Турцией в День национального единства, в день победы демократии”.

Как сообщает Анкаринское бюро Report, об этом говорится в заявлении Генерального секретариата Организации тюркских государств (ОТГ).

Турецкая республика отмечает седьмую годовщину своей демократической победы над предательской попыткой переворота, совершенной террористической организацией FETÖ против государства, конституционного строя и народа.

В заявлении подчеркивается солидарность ОТГ с Турецкой Республикой, турецким народом и всем тюркским миром по случаю 15 июля - Дня демократии и национального единства.

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Версия на азербайджанском языке “Türk Dövlətləri Təşkilatı 15 İyul Demokratiya və Milli Birlik Gününündə Türkiyənin yanındadır”

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