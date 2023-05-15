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Наблюдатели от ОТГ: Выборы в Турции прошли открыто и прозрачно

Наблюдатели от ОТГ: Выборы в Турции прошли открыто и прозрачно Наблюдательный совет Организации тюркских государств (ОТГ) опубликовал заключение о ходе президентских и парламентских выборов в Турции.
В регионе
15 мая 2023 г. 13:24
Наблюдатели от ОТГ: Выборы в Турции прошли открыто и прозрачно

Наблюдательный совет Организации тюркских государств (ОТГ) опубликовал заключение о ходе президентских и парламентских выборов в Турции.

Как сообщает Report, в заключении отмечается, что в день голосования были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления народа.

Было отмечено, что наблюдатели не выявили каких-либо негативных обстоятельств, связанных с процессом голосования: "Мобильные избирательные участки применялись для тех, кто не мог голосовать на избирательных участках. В частности, достаточную активность проявили граждане старшего поколения. Избирательные участки были подготовлены в соответствии с законом "О выборах". В результате выборы прошли открыто и прозрачно”.

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