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Отель в Бодруме эвакуируют из-за лесного пожара

Отель в Бодруме эвакуируют из-за лесного пожара Власти Турции приняли решение эвакуировать один из отелей в курортном Бодруме из-за угрозы, исходящей от лесного пожара.
В регионе
29 июля 2021 г. 19:25
Отель в Бодруме эвакуируют из-за лесного пожара

Власти Турции приняли решение эвакуировать один из отелей в курортном Бодруме из-за угрозы, исходящей от лесного пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

"Принято решение эвакуировать один отель в районе Гюверджинлик (провинция Бодрум). Эвакуация началась. 600 жилых домов предусмотрительно эвакуированы, - сказал он. - В результате пожара в Анталье, в Манавгате пострадали от дыма 183 человека, 15 из них выписаны из больниц, другие остаются на процедурах".

Пакдемирли подтвердил гибель трех человек в Анталье в связи с пожарами.

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Версия на английском языке Hotel in Bodrum evacuated over forest fire

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