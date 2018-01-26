Отец вывезенных в Азербайджан детей подал в суд на авиакомпанию и погранслужбу Казахстана

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Гражданин Казахстана подал в суд на авиакомпанию и пограничную службу республики из-за вывоза его детей в Азербайджан бывшей супругой, передает Report со ссылкой на Tengrinews.

Как рассказал в суде представитель истца, в мае суд Алматы удовлетворил иск и определил место жительства двух несовершеннолетних детей рядом с отцом. В июле бывшая супруга - гражданка Азербайджана - пыталась улететь с детьми в Азербайджан.

По словам представителя истца, женщина вместе с детьми прошла проверку пограничной службы, а затем зарегистрировалась на рейс, однако пограничники сняли ее с рейса, когда выяснили, что есть ограничение на выезд.

"Мы просим действия авиаперевозчика и пограничников признать незаконными, чтобы впредь никто так, как мой доверитель, не страдал", - добавила представитель истца.

По словам представителя Погранслужбы, в данном случае дети были с сопровождением и не обязательно было иметь доверенность.

Суд перенес слушания на несколько дней.