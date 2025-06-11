Отец устроившего стрельбу в школе в австрийском Граце - выходец из Армении

Отец 21-летнего Артура А., устроившего стрельбу в городе Граце в Австрии, - выходец из Армении.

Отец 21-летнего Артура А., устроившего стрельбу в городе Граце в Австрии, - выходец из Армении.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Kronen Zeitung.

Отмечается, что он жил со своей матерью-одиночкой, австрийкой. Артур - бывший выпускник данной школы. Незадолго до нападения он отправил видео своей матери с просьбой простить его. В прощальном письме он сообщил об издевательствах в школе и попросил позаботиться о его кошке.

Австрийская полиция обнаружила в ходе обыска в доме самодельное взрывное устройство (СВУ). У Артура А. было разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Отметим, что в Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой, в результате которой погибли 10 человек - дети в возрасте от 14 до 17 лет, а также учительница в разрасте 59 лет.

Сегодня общественный транспорт по всей Австрии остановился на одну минуту. Кроме того, около 900 транспортных средств, входящих в систему общественного транспорта Вены (Wiener Linien), остановили движение на минуту. Австрийская вещательная корпорация (ORF) прервала свои теле- и радиопрограммы.