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Отец устроившего стрельбу в школе в австрийском Граце - выходец из Армении

Отец устроившего стрельбу в школе в австрийском Граце - выходец из Армении Отец 21-летнего Артура А., устроившего стрельбу в городе Граце в Австрии, - выходец из Армении.
В регионе
11 июня 2025 г. 17:37
Отец устроившего стрельбу в школе в австрийском Граце - выходец из Армении

Отец 21-летнего Артура А., устроившего стрельбу в городе Граце в Австрии, - выходец из Армении.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Kronen Zeitung.

Отмечается, что он жил со своей матерью-одиночкой, австрийкой. Артур - бывший выпускник данной школы. Незадолго до нападения он отправил видео своей матери с просьбой простить его. В прощальном письме он сообщил об издевательствах в школе и попросил позаботиться о его кошке.

Австрийская полиция обнаружила в ходе обыска в доме самодельное взрывное устройство (СВУ). У Артура А. было разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Отметим, что в Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой, в результате которой погибли 10 человек - дети в возрасте от 14 до 17 лет, а также учительница в разрасте 59 лет.

Сегодня общественный транспорт по всей Австрии остановился на одну минуту. Кроме того, около 900 транспортных средств, входящих в систему общественного транспорта Вены (Wiener Linien), остановили движение на минуту. Австрийская вещательная корпорация (ORF) прервала свои теле- и радиопрограммы.

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Версия на английском языке Father of Graz school shooter is of Armenian origin
Версия на азербайджанском языке Avstriyada məktəbdə atəş açan şəxsin atası Ermənistandan gəlmədir

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