Отец солдата-азербайджанца в Грузии утверждает, что его сына избили

Тбилиси. 7 февраля. REPORT.AZ/ Отец солдата, размещенного вчера в результате инцидента в воинской части Крцаниси в Грузии, 20-летнего Эльджана Эфендиева Эльбрус Эфендиев утверждает, что его сын был избит.

Об этом он сказал грузинскому бюро Report.

По словам Э.Эфендиева, ранее его сын нес службу в Алгети: "Когда мой сын служил в Алгети, на его руку упала шпалера и травмировала его. Эльджана сначала отвезли в больницу в Алгети, а потом в Горийский госпиталь".

По словам мужчины, после госпиталя Эльджан должен был вернуться в Алгети: "Однако после выяснилось, что он в Крцаниси".

Э.Эфендиев подчеркнул, что его сын не хотел нести службу в воинской части в Крцаниси: "Эльджан хотел продолжить службу в Алгети. Вчера вечером сын позвонил мне и сообщил, что его избили и он попал в больницу".

Отец азербайджанского военнослужащего отметил, что сейчас сына обследуют в Горийском госпитале и его состояние нормальное.

Отметим, что Минобороны Грузии в связи с инцидентом заявило, что в учебном центре Крцаниси возник спор, во время котьрого Э.Эфендиеву у стало, и он был доставлен в больницу. В структуре сообщили, что у азербайджанского военнослужащего не зафиксировано никаких травм.

В городской больнице Рустави, куда солдата разместили вначале, сообщили, что у пациента не было зафиксировано никаких повреждений. Компьютерная томография также не выявила у него никаких травм.