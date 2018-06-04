Отец погибшего школьника отказался от встречи с премьером Грузии

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Отец погибшего школьника Заза Саралидзе, пятый день проводящий в центре Тбилиси акции протеста, заявил, что встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили только на своих условиях, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Накануне Саралидзе вместе с другим отцом, потерявшим сына, Малхазом Мачаликашвили заявил о намерении встретиться с главой правительства в присутствии оппозиции. В ответ на это Квирикашвили заявил о готовности встретиться с семьями пострадавших без участия "политически ангажированных лиц".

"Я один не встречусь, я шесть месяцев просил о такой встрече. Я уже устал от ультиматумов, которые мне ставят. Я подожду час: или зайду со всеми (с представителями оппозиции - ред.) или не зайду вообще", - сказал Саралидзе.

Вместе с Саралидзе на месте присутствуют Малхаз Мачаликашвили, лидеры оппозиционных партий и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Ситуация у здания администрации правительства, где должна пройти встреча, спокойная. Периметр контролирует полиция.