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Отца и брата армянского депутата вызвали в прокуратуру по делу о незаконном имуществе

Отца и брата армянского депутата вызвали в прокуратуру по делу о незаконном имуществе Отец и брат армянского депутата от блока "Честь имею" Анны Мкртчян вызваны в прокуратуру по делу о незаконном обогащении.
В регионе
18 сентября 2024 г. 16:52
Отца и брата армянского депутата вызвали в прокуратуру по делу о незаконном имуществе

Отец и брат армянского депутата от блока "Честь имею" Анны Мкртчян вызваны в прокуратуру по делу о незаконном обогащении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Им предписано явиться в прокуратуру 24 сентября.

Отец депутата Ара Мкртчян, который занимает должность главы общины Касах Арагацотнской области, ранее был арестован по обвинению в принуждении граждан голосовать за блок "Честь имею" на выборах в Национальное Собрание в июне. Позже его освободили под залог в размере 15 млн драмов (около 37,5 тыс. долларов).

Кроме того, Мкртчяну предъявлены обвинения в присвоении средств. Следствие утверждает, что он и его сотрудники подделывали документы на продажу земельных участков, занижая цену и присваивая разницу.

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