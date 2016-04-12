​От взрыва автомобиля в Турции один человек погиб, 25 получили ранения

Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ Один военнослужащий погиб, еще не менее 25 пострадали в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на базе жандармерии в турецкой провинции Диярбакыр.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Анадолу.

Как ранее утверждала газета «Хюрриет», теракт осуществили боевики Рабочей партии Курдистана. По свидетельству очевидцев, взрыв был настолько сильный, что повредил соседние здания. Все пострадавшие доставлены в военный госпиталь на вертолетах и машинах скорой помощи. В юго-восточных районах Турции, населенных преимущественно курдами, в последние несколько месяцев происходят вооруженные столкновения между силами безопасности и членами Рабочей партии Курдистана.