От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек

На лечении находятся 4 467 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 167 937.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За сутки выявлено 211 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек (плюс 5 за минувшие сутки).

Отметим, что сутки ранее число заражений от COVID-19 составило 158 человек, а число смертей - 2 .

Число излечившихся от инфекции составляет 159 577. На лечении находятся 4 467 человек. Общее количество проведенных тестов – 659 749.