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От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек На лечении находятся 4 467 человек
В регионе
6 февраля 2021 г. 11:32
От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 167 937.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За сутки выявлено 211 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек (плюс 5 за минувшие сутки).

Отметим, что сутки ранее число заражений от COVID-19 составило 158 человек, а число смертей - 2 .

Число излечившихся от инфекции составляет 159 577. На лечении находятся 4 467 человек. Общее количество проведенных тестов – 659 749.

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Версия на английском языке 3,114 people die with COVID complications in Armenia

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