От наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек

Погибшими или пропавшими без вести числятся 140 человек

Вызванные сильными ливнями наводнения в ряде южных, юго-западных, восточных и центральных провинций Китая затронули более 30 млн жителей, погибшими или пропавшими без вести числятся 140 человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные местных властей приводит Центральное телевидение Китая.

Сильнее всего от наводнений пострадали провинции Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район и город центрального подчинения Чунцин. Власти были вынуждены эвакуировать из районов бедствия свыше 1,7 млн жителей, более 600 тыс. человек все еще нуждаются в гуманитарной помощи.

Наводнения привели к разрушению или повреждению свыше 270 тыс. жилых строений, нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам на площади более 2,6 тыс. га.

Прямой экономический ущерб оценивается властями в сумму более 61,7 млрд юаней (около 8,9 млрд. долларов США).