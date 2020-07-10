О нас
Report Georgia

От наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек

От наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек Погибшими или пропавшими без вести числятся 140 человек
В регионе
10 июля 2020 г. 11:45
От наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек

Вызванные сильными ливнями наводнения в ряде южных, юго-западных, восточных и центральных провинций Китая затронули более 30 млн жителей, погибшими или пропавшими без вести числятся 140 человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные местных властей приводит Центральное телевидение Китая.

Сильнее всего от наводнений пострадали провинции Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район и город центрального подчинения Чунцин. Власти были вынуждены эвакуировать из районов бедствия свыше 1,7 млн жителей, более 600 тыс. человек все еще нуждаются в гуманитарной помощи.

Наводнения привели к разрушению или повреждению свыше 270 тыс. жилых строений, нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам на площади более 2,6 тыс. га.

Прямой экономический ущерб оценивается властями в сумму более 61,7 млрд юаней (около 8,9 млрд. долларов США).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 973
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 973
10 июля 2020 г. 10:25
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
10 июля 2020 г. 07:13
В Иране слышны звуки взрывов
В Иране слышны звуки взрывов
10 июля 2020 г. 03:29
Властям Турции сдались 100 террористов РКК
Властям Турции сдались 100 террористов РКК
10 июля 2020 г. 02:38
Россия направит специалистов в Азербайджан для борьбы с коронавирусом
Россия направит специалистов в Азербайджан для борьбы с коронавирусом
10 июля 2020 г. 01:41
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19
10 июля 2020 г. 00:29
В Турции число жертв от коронавируса достигло 5,3 тыс.
В Турции число жертв от коронавируса достигло 5,3 тыс.
9 июля 2020 г. 21:41
В Москве с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты
В Москве с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты
9 июля 2020 г. 14:35
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221
9 июля 2020 г. 14:18
В Турции произошел взрыв, есть раненые
В Турции произошел взрыв, есть раненые
9 июля 2020 г. 13:52

Последние новости

12:27
Гендиректор Сумгайытского технопарка подал в отставку Бизнес
12:23
В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса Здравоохранение
12:16
Пандемия повлияла на работу Счетной палаты Финансы
12:09
В России за сутки COVID-19 заразились 6,6 тыс. человек, 174 скончались В регионе
12:01
Избран новый председатель Еврогруппы Финансы
11:58
В Германии в прошлом году утонули 27 соискателей убежища, включая азербайджанца Диаспора
11:56
В Казахстане иностранцам запретят покупать землю Бизнес
11:55
Вагиф Асадов: Посты не были ликвидированы, чтобы их вновь восстанавливать Происшествия
11:45
От наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек В регионе
11:04
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 440 нарушителей карантина Происшествия
10:59
Экономика Казахстана снизилась на 1,8% Финансы
10:57
Жителям районов, где применен жесткий карантин, выдали единовременную выплату Социальная защита
10:52
В Азербайджане выросло производство электроэнергии Энергетика
10:44
Грузинские военнослужащие в Афганистане заразились коронавирусом Другие страны
10:36
Сегодня определится новый главный тренер сборной Азербайджана Футбол