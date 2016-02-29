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    Верховный представитель ЕС: ​От договоренностей вокруг Ирана выиграет весь мир

    В результате этого соглашения Ближний Восток, Кавказ и Средняя Азия стали более безопасным местом

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "От договоренностей вокруг Ирана выиграет весь регион и весь мир". 

    Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью армянскому информационному агентству "Медиамакс" .

    "В результате этого соглашения Ближний Восток, Кавказ и Средняя Азия стали более безопасным местом, и это соглашение может дать толчок более позитивному дальнейшему развитию событий в регионе", - заявила верховный представитель. 

    По ее мнению, "полная интеграция Ирана в международное сообщество и в мировую экономику будет полезна не только Ирану, но потенциально всем его соседям".

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