Верховный представитель ЕС: ​От договоренностей вокруг Ирана выиграет весь мир

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "От договоренностей вокруг Ирана выиграет весь регион и весь мир".

Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью армянскому информационному агентству "Медиамакс" .

"В результате этого соглашения Ближний Восток, Кавказ и Средняя Азия стали более безопасным местом, и это соглашение может дать толчок более позитивному дальнейшему развитию событий в регионе", - заявила верховный представитель.

По ее мнению, "полная интеграция Ирана в международное сообщество и в мировую экономику будет полезна не только Ирану, но потенциально всем его соседям".