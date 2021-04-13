Освобождены 14 адмиралов, выступивших за сохранение Конвенции Монтрё

Прокуратура в заявлении для суда отмечала, что беспокойство из-за Конвенции Монтрё было использовано лишь в качестве предлога для выражения недовольства планами изменить конституцию

Суд Анкары освободил под подписку о невыезде 14 отставных адмиралов, арестованных после публикации письма в защиту Конвенции Монтрё и против изменения конституции республики.

Как передает Report, об этом во вторник сообщил телеканал CNN Türk.

Адмиралы остаются фигурантами разбирательства, которое ведет генпрокуратура Анкары. Им запрещено покидать границы провинции Анкара и выезжать за границу. Власти просили суд оставить под арестом одного из подозреваемых, отставного адмирала Эргуна Менги по обвинению в сговоре с целью подрыва конституционного порядка. Однако суд все же отпустил его под подписку о невыезде.

4 апреля в соцсетях появилось письмо 104 адмиралов в отставке, в котором они заявили, что с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" параллельно Босфору и Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы из-за угрозы отмены международных договоров. Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из конвенции. Военные также указали, что необходимо сохранить действующую конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.

После этого последовали выборочные аресты отставных адмиралов. Прокуратура в заявлении для суда отмечала, что беспокойство из-за Конвенции Монтрё было использовано лишь в качестве предлога для выражения недовольства планами изменить конституцию. В этом власти усмотрели попытку расшатать общественное мнение и подорвать позиции руководства страны.