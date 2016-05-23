Освобожден от должности еще один высокопоставленный чиновник армии Армении

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об освобождении генерал-майора Мелсика Чилингаряна от должности начальника управления вооружения ВС.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Армении.

В конце апреля президент Армении уволил трех высокопоставленных генералов - заместителя министра обороны Армении, начальника департамента материально-технического обеспечения минобороны генерал-лейтенанта Алика Мирзабекяна, начальника управления разведки Генштаба ВС Армении, генерал-майора Аршака Карапетяна и начальника войск связи, главу управления связи и автоматизированных систем генерал-майора Комитаса Мурадяна.