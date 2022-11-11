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Освободительное движение в Иране – арестованные в Тебризе содержатся в тяжелых условиях

Освободительное движение в Иране – арестованные в Тебризе содержатся в тяжелых условиях Создана петиция для удаления аккаунта верховного руководителя Ирана Али Хаменеи в Twitter.
В регионе
11 ноября 2022 г. 15:25
Освободительное движение в Иране – арестованные в Тебризе содержатся в тяжелых условиях

Создана петиция для удаления аккаунта верховного руководителя Ирана Али Хаменеи в Twitter.

Как сообщает Report, в связи с этим авторы петиции обратились к владельцу компании Twitter Илону Маску.

До сих пор петицию подписали более 62 тыс. человек.

Кроме того, студенты Мешхедского университета имени Фирдовси бойкотировали занятия, проведя акцию протеста против правительства.

Один из студентов вуза с трибуны обратился к представителю правительства Али Бахадури Джахроми: "Что может оправдать убийство 1500 человек в ноябре 2019 года?!"

Суденты скандировали лозунг "Недостойный!"

Сообщается, что во время акций в городе Эрак звучали лозунги "Смерть диктатору!", "Свобода!"

В городе Кум, считающемся религиозным и политико-идеологическим центром Ирана, граждане продолжают скидывать головные уборы религиозных деятелей. В расположенном на юге страны и преимущественно населенном арабами городе Ахваз подожгли рекламный плакат с изображением Хаменеи. Аналогичный инцидент произошел и в Йезде. В городе Баболь провинции Мазандаран разрушен баннер Хаменеи. В ходе акций протеста в городе Бендер Аббас в провинции Хормозган звучал лозунг "Смерть диктатору". В городе Мериван провинции Курдистан протестующая молодежь подготовилась к ночным акциям против правительства, на дорогах созданы баррикады, сжигаются костры. В провинции Исфахан молодежь закидала коктейлями Молотова религиозно-научное медресе, спровоцировав возгорание.

С начала акций протеста в Иране в городе Тебризе было задержано более 4 тысяч мирных жителей.

Из них 1700 человек, арестованных в начале акции, более 630 студентов Тебризского университета, 1250 участников шествия содержатся в тяжелых и невыносимых условиях в холодных вагонах, временно установленных в Тебризе.

Отметим, что 15 ноября 2019 года в различных городах Ирана прошли акции протеста против роста цен на товары повседневного спроса и топливо. В ходе акций протеста были убиты 1500 человек. Демонстранты скандировали лозунг "Рухани, (тогдашний президент Ирана Хасан Рухани - ред.) убирайся из страны!"

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Версия на азербайджанском языке İranda azadlıq hərəkatı - Təbrizdə həbs olunanlar ağır şəraitdə saxlanılır

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