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Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы В Москве осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из города.
В регионе
24 июня 2023 г. 15:49
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы

В Москве осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из города.

Как сообщает российское бюро Report, военные и полицейские проверяют транспортные средства, следующие в столицу РФ.

Report наблюдал проверки на юго-западе Москвы, в районе Ясенево. Сделанные фото и видеокадры подтверждают, что въезд в город функционирует нормально, но здесь установлены серъезные блок-посты военных и полиции и доставлена бронетехника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытии движения на въезд и выезд из Москвы.

"Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверок могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет", - сказал Собянин, призвав жителей столицы сохранять спокойствие.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону и в Воронеже.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

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