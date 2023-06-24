Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы

В Москве осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из города.

В Москве осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из города.

Как сообщает российское бюро Report, военные и полицейские проверяют транспортные средства, следующие в столицу РФ.

Report наблюдал проверки на юго-западе Москвы, в районе Ясенево. Сделанные фото и видеокадры подтверждают, что въезд в город функционирует нормально, но здесь установлены серъезные блок-посты военных и полиции и доставлена бронетехника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытии движения на въезд и выезд из Москвы.

"Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверок могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет", - сказал Собянин, призвав жителей столицы сохранять спокойствие.

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В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.