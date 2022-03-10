Осуществляется вывоз граждан Туркменистана из Украины

Начался вывоз граждан Туркменистана, проживающих в Украине. Благодаря специальным рейсам, организуемым авиакомпанией "Туркменистан", граждане Туркменистана безопасно эвакуируются на Родину.

Начался вывоз граждан Туркменистана, проживающих в Украине. Благодаря специальным рейсам, организуемым авиакомпанией "Туркменистан", граждане Туркменистана безопасно эвакуируются на Родину.

Как передает Report, соответствующие дипломатические миссии договорились о безопасном вывозе своих граждан.

В результате сегодня в 10:00 утра самолет с гражданами Туркменистана приземлился в международный аэропорт Туркменабат, вылетивший из международного аэропорта Бухареста Румынии.

Так, 282 гражданина Туркменистана были доставлены в город Туркменабат специальным рейсом Т5 3286 авиакомпании "Туркменистан", вывоз граждан было осуществлено на безвозмездной основе и необходимые услуги были оказаны дипломатическими службами Туркменистана.

Среди граждан, эвакуированных из Украины также есть женщины.