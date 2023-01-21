Оставшиеся без крова после землетрясения в Южном Азербайджане заявили о безразличии иранских властей

Правительство Ирана не помогает пострадавшим от землетрясения в Южном Азербайджане

Правительство Ирана не помогает пострадавшим от землетрясения в Южном Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщают источники, связанные с Южным Азербайджаном.

Как стало известно, профильные государственные органы не оказывают никакой помощи району Хой, который подвергся разрушениям в результате сильного землетрясения в Южном Азербайджане.

Местные жители жалуются на безразличие властей и отмечают, что в холодные зимние дни им не предоставили даже палаток: "Представители властей не отвечают на наши звонки".

По словам пострадавших от стихийного бедствия, представители Общества Красного Полумесяца Ирана и других структур не посещали разрушенный землетрясением регион.

18 января в провинции Хой произошло землетрясение магнитудой 5,4. В результате были зафиксированы разрушения в более чем 15 селах. После обрушения жилых домов люди остались без крова, более 400 человек получили ранения.