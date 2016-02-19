СМИ: Министр обороны Армении может подать в отставку

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Проверки в министерстве обороны Армении могут привести к отставке министра Сейрана Оганяна.

Как сообщает Report, информацию распространили армянские СМИ.

Члены семьи Оганяна, близкие и ответственные сотрудники министерства пытаются "уговорить" производящих мониторинг чиновников закрыть глаза на правонарушения.

В распространенном недавно Антикоррупционным центром "Transparency International" отчете говорится: "Министр обороны и некоторые сотрудники министерства являются владельцами ряда торговых организаций или контрольных пакетов акций, деятельность и финансовые отчеты которых непрозрачны".