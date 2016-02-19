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    СМИ: Министр обороны Армении может подать в отставку

    Члены семьи Оганяна и ответственные сотрудники министерства пытаются уговорить производящих мониторинг чиновников закрыть глаза на правонарушения

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Проверки в министерстве обороны Армении могут привести к отставке министра Сейрана Оганяна. 

    Как сообщает Report, информацию распространили армянские СМИ. 

    Члены семьи Оганяна, близкие и ответственные сотрудники министерства пытаются "уговорить" производящих мониторинг чиновников закрыть глаза на правонарушения. 

    В распространенном недавно Антикоррупционным центром "Transparency International" отчете говорится: "Министр обороны и некоторые сотрудники министерства являются владельцами ряда торговых организаций или контрольных пакетов акций, деятельность и финансовые отчеты которых непрозрачны".

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