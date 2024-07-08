Основанная экс-президентом Грузии партия создала новое объединение перед парламентскими выборами

Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Стратегия Агмашенебели" представили политическую платформу "Единство ради спасения Грузии" перед парламентскими выборами.

Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Стратегия Агмашенебели" представили политическую платформу "Единство ради спасения Грузии" перед парламентскими выборами.

Как передает Report, съезд партии транслировался в прямом эфире на странице "Нацдвижения" в соцсети.

"Если другие партии на данном этапе не сумели объединиться, объединимся мы вместе с политиками, активными общественными деятелями, гражданскими организациями, и, что самое главное, с молодежью, которая лучше всех показала нам силу единства. Это то, чем мы победим, что нам придаст силу. Сейчас нашим долгом является довести эту победу до конца", - сказала председатель ЕНД Тинатин Бокучава, выступая на съезде.

С ЕНД объединились бывший исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" депутат Армаз Ахвледиани, бывший член "Республиканской партии" депутат Тамар Кордзая, литературный критик, сын грузинского литератора Акакия Бакрадзе, Лаша Бакрадзе и бывший грузинский дипломат Гайоз (Гия) Джапаридзе.

Отметим, что парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Они считаются главными, так как правящей партии принадлежит власть в стране, где формой правления является парламентская республика. С 2012 года правит партия "Грузинская мечта", пришедшая на смену ЕНД.