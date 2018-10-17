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    Осмотр резиденции саудовского консула в Стамбуле по делу Хашкаджи отложен - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Турецкие полицейские не будут осматривать в ближайшие часы резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования

    дела исчезнувшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на полицию.

    ***21:12

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Турецкие следователи начали осмотр резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал NTV.

    Он отмечает, что сегодня же турецкие и саудовские криминалисты могут еще раз осмотреть помещения саудовского генконсульства, где накануне прошли девятичасовые следственные мероприятия.

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