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Осквернивший памятник блокадникам житель Еревана дал подписку о невыезде

Осквернивший памятник блокадникам житель Еревана дал подписку о невыезде Мерой пресечения в отношении Самвела Шириняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали меру пресечения.
В регионе
2 февраля 2024 г. 19:37
Осквернивший памятник блокадникам житель Еревана дал подписку о невыезде

Мерой пресечения в отношении Самвела Шириняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали меру пресечения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"В качестве меры пресечения избран запрет на выезд", - отметили в пресс-службе СК.

Ему предъявлено обвинение по соответствующей статье УК страны - "публичные заявления, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий". Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda Leninqrad uşaqlarının xatirə abidəsini təhqir edən şəxsin ölkədən çıxışına qadağa qoyulub
Версия на английском языке Yerevan resident gives written undertaking not to leave over desecration of monument to blockade survivors

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