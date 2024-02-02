Осквернивший памятник блокадникам житель Еревана дал подписку о невыезде

Мерой пресечения в отношении Самвела Шириняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали меру пресечения.

Мерой пресечения в отношении Самвела Шириняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали меру пресечения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"В качестве меры пресечения избран запрет на выезд", - отметили в пресс-службе СК.

Ему предъявлено обвинение по соответствующей статье УК страны - "публичные заявления, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий". Ему грозит до 4 лет лишения свободы.