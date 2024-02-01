Осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване предъявлено обвинение

Следственный комитет Армении предъявил обвинение Самвелу Шириняну, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Следственный комитет Армении предъявил обвинение Самвелу Шириняну, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщил пресс-секретарь структуры Гор Абрамян.

Отмечается, что Ширинян, устроивший русофобскую акцию и выложивший видео в соцсетях, обвиняется в разжигании и пропаганде вражды и ненависти, а также дискриминации, нетерпимости или вражды.

Мужчина 29 января опубликовал видео, на котором видно, как он срывает ленты с российским флагом, топчет их и опрокидывает венки, возложенные к мемориалу.