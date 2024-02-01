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Осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване предъявлено обвинение

Осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване предъявлено обвинение Следственный комитет Армении предъявил обвинение Самвелу Шириняну, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.
В регионе
1 февраля 2024 г. 12:17
Осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване предъявлено обвинение

Следственный комитет Армении предъявил обвинение Самвелу Шириняну, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщил пресс-секретарь структуры Гор Абрамян.

Отмечается, что Ширинян, устроивший русофобскую акцию и выложивший видео в соцсетях, обвиняется в разжигании и пропаганде вражды и ненависти, а также дискриминации, нетерпимости или вражды.

Мужчина 29 января опубликовал видео, на котором видно, как он срывает ленты с российским флагом, топчет их и опрокидывает венки, возложенные к мемориалу.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda Leninqrad uşaqlarının xatirəsinə ucaldılan abidəni təhqir edən şəxsə ittiham irəli sürülüb

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