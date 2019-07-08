Оскорбивший президента России грузинский журналист отстранен от работы

Ведущий грузинского оппозиционного телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния отстранен от работы на два месяца.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение принято руководством телеканала.

Согласно решению, примененные в отношении Г.Габуния ограничения касаются всех передач, автором и ведущим которых он является.

Отметим, что вчера на своей передаче "Постскриптум" Г.Габуния высказал в адрес президента России Владимира Путина неэтичные фразы и ругань. Скандальная программа вызвала в Грузии серьезное недовольство.