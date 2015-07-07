​Оскорбившего Эрдогана мужчину приговорили к более 1 году заключения

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Осужденный за распространенные в социальной сети Facebook оскорбления в адрес занимавшего в то время пост премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана Селахеддин Текин приговорен к 1 году 2 месяцам и 17 дням тюрьмы.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

Согласно информации, сначала в его отношении был выдвинут иск о лишении свободы сроком на 2 года 4 месяца.

На суде в свое оправдание Селахеддин Текин заявил: "Я не знаю, кто вошел на мою страницу в Facebook и написал эти строки. В них осуждаются сунниты. Я женат на суннитке. Я уважаю все религии и люблю премьер-министра. Я могу высказать критику, но оскорбить - никогда. "Плохие слова" не имеют ко мне никакого отношения".

Согласно информации, в ходе следствия подсудимый подтвердил, что записи и страница в Facebook принадлежат ему.