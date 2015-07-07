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    ​Оскорбившего Эрдогана мужчину приговорили к более 1 году заключения

    Осужденный: Я не знаю, кто вошел на мою страницу в Facebook и написал эти строки

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Осужденный за распространенные в социальной сети Facebook оскорбления в адрес занимавшего в то время пост премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана Селахеддин Текин приговорен к 1 году 2 месяцам и 17 дням тюрьмы.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

    Согласно информации, сначала в его отношении был выдвинут иск о лишении свободы сроком на 2 года 4 месяца.

    На суде в свое оправдание Селахеддин Текин заявил: "Я не знаю, кто вошел на мою страницу в Facebook и написал эти строки. В них осуждаются сунниты. Я женат на суннитке. Я уважаю все религии и люблю премьер-министра. Я могу высказать критику, но оскорбить - никогда. "Плохие слова" не имеют ко мне никакого отношения".

    Согласно информации, в ходе следствия подсудимый подтвердил, что записи и страница в Facebook принадлежат ему. 

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