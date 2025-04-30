Осканян: Армения переживает один из самых опасных моментов в своей современной истории

Осканян: «Страна переживает один из самых опасных моментов в своей современной истории. Пашинян должен уйти»

Армения переживает один из самых опасных этапов своей современной истории. За время правления Пашиняна сферы национальной безопасности, внешней политики, демократического управления, экономической стабильности и национальной солидарности были существенно нарушены и ослаблены.

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом заявил бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

По его словам, сегодня большинство армян объединены вокруг одного убеждения: премьер-министр Никол Пашинян должен уйти, и чем раньше, тем лучше. То, что началось в 2018 году с обещаний надежды и преобразований - прозрачности, справедливости и возрождения, - сегодня превратилось в период потворства своим желаниям, некомпетентности и стратегических провалов. Сегодня очевидно, что Пашинян не только не справился с нынешними вызовами, но и свел на нет достигнутые успехи и усилил уязвимость страны. Ради будущего Армении он должен уйти. Пришло время проложить новый путь.

По словам экс-министра, в основе провала Пашиняна лежит его катастрофическое управление внешней политикой и политикой безопасности. В регионе, где стратегическая глубина является необходимостью, он руководил без опыта, видения и дисциплины. Вместо того чтобы стабилизировать ситуацию после войны, Пашинян ее ухудшил. Он втянул Армению в стратегические противоречия, послал неясные сигналы зарубежным партнерам и не сумел сформулировать четкую политическую линию. Его ошибки оттолкнули от него всех главных героев.

Москва считает его ненадежным, Тегеран - подозрительным, а Анкара относится к нему с презрением. Запад, который когда-то считал его символом демократического возрождения, теперь видит в нем не более чем послушного агента, действующего на службе иностранных интересов. Международная изоляция Армении не случайна. Это предсказуемое следствие лидера, полностью лишенного авторитета, стратегического чутья и дипломатических навыков.

Политик также обратил внимание на ослабление судебной системы: "Гражданское общество подавлено, оппозиция криминализирована, на прессу наложены ограничения. Инфляция, застойная заработная плата, растущие долги и недостаточные инвестиции - это повседневная реальность. В то же время социальная структура Армении разрушается. Поляризация, недоверие и политическое истощение: это характеристики общественной жизни. Государство вместо объединения нации в трудные времена еще больше углубляет раскол. И все же, даже в условиях беспрецедентного падения престижа и общественной поддержки, Пашинян цепляется за власть не для того, чтобы служить общественным интересам, а чтобы обеспечить собственное положение.

По мнению В.Осканяна, Армения больше не может терпеть такое руководство: "Пребывание Пашиняна у власти - это не только следствие кризиса. Это именно суть кризиса. Его присутствие сужает возможности восстановления, осложняет международные отношения и препятствует демократическому и национальному восстановлению. Его отстранение не решит всех проблем. Но это необходимый первый шаг для восстановления достоинства, авторитета и стратегического направления Армении".