Осенью в Россию на срочную военную службу призовут 130 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал приказ о призыве на срочную военную службу.

Президент России Владимир Путин подписал приказ о призыве на срочную военную службу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, согласно документу, осенью на службу отберут 130 тыс. человек.

Будут призваны военнообязанные граждане от 18 до 27 лет годные по состоянию здоровья и не состоящие в запасе. Осенний призыв начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года.

В прошлом году осенний призыв начался на месяц позже - с 1 ноября. На срочную службу в вооруженные силы призвали 120 тыс. человек.