Осенью в Армении будут проведены военные сборы резервистов

В Армении с 1 августа по 13 октября пройдут учебные сборы резервистов. Проект решения представило Министерство обороны.

В Армении с 1 августа по 13 октября пройдут учебные сборы резервистов. Проект решения представило Министерство обороны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, документ опубликован на портале e-draft.am.

В военных сборах примут участие до 2 352 граждан, из них 2 115 рядовых и младших офицеров, 110 старших офицеров, 127 офицеров запаса (мотострелковые, связи, разведывательные, инженерные, ракетно-артиллерийские войска).

Граждане привлекаются к сборам на срок не более 25 календарных дней.

Для обеспечения учебных сборов будет привлечено до 205 единиц транспортных средств сроком, не превышающим 7 календарных дней, за исключением дорожно-строительных транспортных средств (25 дней).