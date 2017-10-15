Организаторы убийства российского посла в Анкаре, связаны с Фетхуллахом Гюленом - Анкара

Баку. 15 октября. REPORT/ Организаторы убийства российского посла Андрея Карлова связаны с организацией FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), возглавляемой исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, заявил председатель Национального собрания Турции Исмаил Кахраман на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Как сообщает Report, он отметил, что Анкара высоко ценит позицию Москвы относительно FETÖ, и указал, что Россия стала одной из первых стран, принявших меры в отношении организации.

«Расследование дела в связи с убийством российского посла А. Карлова продолжается при участии российских специалистов. Более того, прояснилось, что виновники этого преступления связаны с преступной группировкой Фетхуллаха Гюлена», - приводит "Интерфакс" слова Кахрамана.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. В него выстрелил сотрудник МВД Турции Мевлют Алтынташ.

Прокуратура Анкары в июне заявила, что нападение организовали сторонники Фетхуллаха Гюлена.