​Организаторы протестов в Ереване заявили, что митинг продолжится

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Член координационной группы «Нет грабежу» Вагинак Шушанян заявил о продолжении демонстрации в Ереване до окончательной отмены тарифов.

Как передает Report со ссылкой на «Новости-Армения», после заявления президента Армении о том, что правительство страны возьмет на себя бремя, связанное с повышением тарифов на электроэнергию, организаторы демонстрации вышли к митингующим и заявили, что им хотят «подложить под голову мягкую подушку».

По их словам, правительство пытается решить проблему за счет принадлежащего народу бюджета и митинг должен продолжаться.

Начальник полиции Армении сказал, что надеется на то, что все происходящее будет оставаться в рамках закона.

Ранее сообщалось, что президент Армении заявил, что правительство возьмет на себя «груз повышения тарифов».