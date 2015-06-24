Акция протеста в Армении пройдет и завтра

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Организаторы массовых акций в Армении призвали население принять участие на предстоящем 25 июня в Ереване митинге.

Как сообщает Report, информацию распространили армянские СМИ.

"Мы призываем народ завтра в 18:00 собраться на Площади Свободы и всем вместе направиться к митингующим на проспекте Баграмяна", - заявил участник акции.

По информации, в Тбилиси перед зданием посольства Армении в Грузии также прошел митинг в поддержку демонстрантов в Ереване.

Напомним, что в Армении с 19 июня проходят акции в знак протеста подорожанию электроэнергии. Тысячи людей в различных городах и районах выходят на улицы, чтобы выразить свой протест против решения правительства. Полиция разогнала акцию в Ереване 23 июня и арестовала 237 человек. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".