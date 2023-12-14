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Организатор хищения 153 млн рублей у ФСБ РФ скрылся от следствия

Организатор хищения 153 млн рублей у ФСБ РФ скрылся от следствия Организовавший хищение 153 млн рублей у ФСБ России бизнесмен Алексей Ковальчук скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.
В регионе
14 декабря 2023 г. 06:07
Организатор хищения 153 млн рублей у ФСБ РФ скрылся от следствия

Организовавший хищение 153 млн рублей у ФСБ России бизнесмен Алексей Ковальчук скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в решении суда о продлении ареста одному из обвиняемых по делу.

"Обвиняемый Ковальчук Алексей, являясь соорганизатором совершенного преступления, скрылся от следствия и суда, находится в федеральном и международном розыске", - говорится в постановлении 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста экс-начальника связи департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ капитана 1-го ранга Дмитрия Кафанова. Там также отмечается, что сам Кафанов признал вину в причастности к преступлению, однако, несмотря на это, суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 января 2024 года.

У правоохранителей возникли подозрения, что под видом новейших российских разработок в погранслужбу ФСБ поставляются китайские планшеты, предназначенные для гражданских нужд. При этом оплачивались эти приборы по завышенной цене. В ходе расследования дела возникли основания полагать о причастности Кафанова и его коллеги к этой афере.

Из материалов дела следует, что всего по нему проходят не менее шести человек, личности и должности которых удалось установить. Кроме этого, в деле имеются неустановленные лица. Среди предполагаемых соучастников - гендиректор ООО "НПП "Муромский радиоприбор" Святослав Денисов и предприниматель Максим Нечаев. Последний признал вину, дал показания об обстоятельствах совершения преступления. После этого обвиняемый был переведен из СИЗО под домашний арест.

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