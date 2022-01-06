О нас
Report Georgia
Аудио новости

Организация тюркских государств готова оказать поддержку Казахстану

Организация тюркских государств готова оказать поддержку Казахстану "Мы подчеркиваем важность, которую мы придаем миру и стабильности в Казахстане, и выражаем нашу твердую солидарность с нашей страной-членом Казахстаном"
В регионе
6 января 2022 г. 13:27
Организация тюркских государств готова оказать поддержку Казахстану
0 : 00
0 : 00

"Подчеркиваем важность, которую придаем миру и стабильности в Казахстане, и выражаем нашу твердую солидарность со страной-членом нашей организации Казахстаном".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Организации тюркских государств.

"Мы полагаемся на здравый смысл братского казахского народа и его желание вернуться к нормальной жизни. Мы считаем, что у казахстанских властей есть возможности для мирной деэскалации и восстановления порядка и спокойствия. Мы заявляем, что готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться. Мы выражаем соболезнования близким погибших в результате происшествий и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении организации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkic Council expresses solidarity with Kazakhstan 
Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatı: "Qazaxıstanla həmrəy olduğumuzu bəyan edirik"

Экслюзивные новости

Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi