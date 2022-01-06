Организация тюркских государств готова оказать поддержку Казахстану

"Мы подчеркиваем важность, которую мы придаем миру и стабильности в Казахстане, и выражаем нашу твердую солидарность с нашей страной-членом Казахстаном"

"Подчеркиваем важность, которую придаем миру и стабильности в Казахстане, и выражаем нашу твердую солидарность со страной-членом нашей организации Казахстаном".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Организации тюркских государств.

"Мы полагаемся на здравый смысл братского казахского народа и его желание вернуться к нормальной жизни. Мы считаем, что у казахстанских властей есть возможности для мирной деэскалации и восстановления порядка и спокойствия. Мы заявляем, что готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться. Мы выражаем соболезнования близким погибших в результате происшествий и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении организации.