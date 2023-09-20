Организация тюркских государств осудила теракты в Карабахе

Организация тюркских государств (ОТГ) выражает серьезную обеспокоенность провокациями Армении против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, осуждает последние террористические акты в Карабахском экономическом районе Азербайджана, повлекш

Организация тюркских государств (ОТГ) выражает серьезную обеспокоенность провокациями Армении против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, осуждает последние террористические акты в Карабахском экономическом районе Азербайджана, повлекшие гибель мирного населения и азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОТГ.

Организация выражает глубокие соболезнования братскому азербайджанскому народу, правительству и семьям военнослужащих, погибших в результате провокации.