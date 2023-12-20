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Организация тюркских государств и TİKA подписали Меморандум о взаимопонимании

Организация тюркских государств и TİKA подписали Меморандум о взаимопонимании Организация тюркских государств (ОТГ) и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) подписали Меморандум о взаимопонимании.
В регионе
20 декабря 2023 г. 18:52
Организация тюркских государств и TİKA подписали Меморандум о взаимопонимании

Организация тюркских государств (ОТГ) и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает турецкое бюро Report, документ подписали генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и председатель TİKA Серкан Каялар.

K.Омуралиев отметил, что целью Меморандума является укрепление сотрудничества и поиск совместных решений проблем, стоящих перед странами-членами ОТГ.

Было отмечено, что Меморандум о взаимопонимании отражает намерение развивать сотрудничество во многих областях - от здравоохранения до образования, от торговли до охраны окружающей среды.

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Версия на азербайджанском языке TDT ilə TİKA arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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