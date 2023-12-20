Организация тюркских государств и TİKA подписали Меморандум о взаимопонимании

Организация тюркских государств (ОТГ) и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Организация тюркских государств (ОТГ) и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает турецкое бюро Report, документ подписали генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и председатель TİKA Серкан Каялар.

K.Омуралиев отметил, что целью Меморандума является укрепление сотрудничества и поиск совместных решений проблем, стоящих перед странами-членами ОТГ.

Было отмечено, что Меморандум о взаимопонимании отражает намерение развивать сотрудничество во многих областях - от здравоохранения до образования, от торговли до охраны окружающей среды.