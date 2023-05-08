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Организация родителей погибших солдат намерена свергнуть правительство Армении

Организация родителей погибших солдат намерена свергнуть правительство Армении Организация "Зов сыновей", созданная родителями погибших во время 44-дневной войны армянских военнослужащих, объявила о начале кампании по отставке правительства Армении.
В регионе
8 мая 2023 г. 17:33
Организация родителей погибших солдат намерена свергнуть правительство Армении

Организация "Зов сыновей", созданная родителями погибших во время 44-дневной войны армянских военнослужащих, объявила о начале кампании по отставке правительства Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что начавшиеся после 44-дневной войны 2020 года процессы не позволяют им молча скорбеть о потере своих сыновей.

В качестве трех основных целей организации указаны отставка правительства, формирование национального правительства , а также строительство новой архитектуры безопасности.

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Версия на азербайджанском языке 44 günlük müharibədə həlak olan erməni hərbçilərin valideynləri hökuməti istefaya çağırırlar

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