Организация родителей погибших солдат намерена свергнуть правительство Армении

Организация "Зов сыновей", созданная родителями погибших во время 44-дневной войны армянских военнослужащих, объявила о начале кампании по отставке правительства Армении.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в заявлении организации.
Отмечается, что начавшиеся после 44-дневной войны 2020 года процессы не позволяют им молча скорбеть о потере своих сыновей.
В качестве трех основных целей организации указаны отставка правительства, формирование национального правительства , а также строительство новой архитектуры безопасности.