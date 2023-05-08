Организация родителей погибших солдат намерена свергнуть правительство Армении

Организация "Зов сыновей", созданная родителями погибших во время 44-дневной войны армянских военнослужащих, объявила о начале кампании по отставке правительства Армении.

Организация "Зов сыновей", созданная родителями погибших во время 44-дневной войны армянских военнослужащих, объявила о начале кампании по отставке правительства Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что начавшиеся после 44-дневной войны 2020 года процессы не позволяют им молча скорбеть о потере своих сыновей.

В качестве трех основных целей организации указаны отставка правительства, формирование национального правительства , а также строительство новой архитектуры безопасности.