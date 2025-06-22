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Организация по атомной энергии: Иран продолжит развивать ядерную отрасль

Организация по атомной энергии: Иран продолжит развивать ядерную отрасль Иран продолжит развивать ядерную отрасль, несмотря на удары по ядерным объектам страны.
В регионе
22 июня 2025 г. 06:42
Организация по атомной энергии: Иран продолжит развивать ядерную отрасль

Иран продолжит развивать ядерную отрасль, несмотря на удары по ядерным объектам страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Организации по атомной энергии исламской республики.

Подчеркивается, что удары по ядерным объектам Ирана противоречат международному праву, в частности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Противник взял на себя ответственность за атаку на вышеупомянутые объекты, которые находятся под постоянным наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на основании Соглашения о гарантиях и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ожидаем, что международное сообщество осудит это беззаконие, и поддержит Иран в его стремлении обеспечить законные права [на ядерную энергетику]", - говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он отметил, что все американские самолеты "находятся за пределами воздушного пространства Ирана" и "благополучно возвращаются домой".

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Версия на азербайджанском языке İran Atom Enerjisi Təşkilatı: Nüvə sektorunu inkişaf etdirməyə davam edəcəyik

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