Организация по атомной энергии: Иран продолжит развивать ядерную отрасль

Иран продолжит развивать ядерную отрасль, несмотря на удары по ядерным объектам страны.

Иран продолжит развивать ядерную отрасль, несмотря на удары по ядерным объектам страны.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Организации по атомной энергии исламской республики.

Подчеркивается, что удары по ядерным объектам Ирана противоречат международному праву, в частности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Противник взял на себя ответственность за атаку на вышеупомянутые объекты, которые находятся под постоянным наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на основании Соглашения о гарантиях и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ожидаем, что международное сообщество осудит это беззаконие, и поддержит Иран в его стремлении обеспечить законные права [на ядерную энергетику]", - говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он отметил, что все американские самолеты "находятся за пределами воздушного пространства Ирана" и "благополучно возвращаются домой".