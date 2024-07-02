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Орбан: Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной

Орбан: Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. Документ будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией.
В регионе
2 июля 2024 г. 15:41
Орбан: Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной

Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. Документ будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы стараемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущее. Хотим наладить отношения между нашими странами. Мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами", - заявил Орбан.

Премьер-министр также добавил, что Будапешт будет участвовать в будущей модернизации экономики Украины в соответствии со своими возможностями.

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Версия на английском языке Orban: Hungary wants to sign global co-op agreement with Ukraine
Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: Ukrayna ilə əməkdaşlıq sazişi imzalamaq istəyirik

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