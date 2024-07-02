Орбан: Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной

Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. Документ будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией.

Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. Документ будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы стараемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущее. Хотим наладить отношения между нашими странами. Мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами", - заявил Орбан.

Премьер-министр также добавил, что Будапешт будет участвовать в будущей модернизации экономики Украины в соответствии со своими возможностями.