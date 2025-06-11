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Орбан: Венгрия будет защищать суверенитет Грузии перед ЕС

Орбан: Венгрия будет защищать суверенитет Грузии перед ЕС Венгрия будет защищать суверенитет Грузии перед ЕС.
В регионе
11 июня 2025 г. 19:44
Орбан: Венгрия будет защищать суверенитет Грузии перед ЕС

Венгрия решительно защищает суверенитет и независимость Грузии не только в рамках двусторонних отношений, но и на уровне Евросоюза.

Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе выразил поддержку процессу интеграции Грузии в Европейский Союз (ЕС).

"Мы представляем Грузию во всей ее борьбе перед Европейским Союзом за защиту своего суверенитета и независимости. Независимо от того, что думает Брюссель, мы сделаем все возможное, чтобы Грузия сделала твердый шаг в сторону ЕС", – заявил Орбан.

Глава венгерского правительства также подчеркнул, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении экономического сотрудничества и партнерства с Грузией.

"Я всегда рассматриваю Грузию как союзника Венгрии и благодарю грузинских партнеров за эту дружбу", – добавил венгерский премьер.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: Gürcüstanın suverenliyini Aİ qarşısında müdafiə edəcəyik

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