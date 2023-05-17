О нас

Орбан пожелал Эрдогану победы во втором туре выборов в Турции

Орбан пожелал Эрдогану победы во втором туре выборов в Турции Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победы во втором туре выборов, запланированном на 28 мая.
В регионе
17 мая 2023 г. 23:24
Орбан пожелал Эрдогану победы во втором туре выборов в Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победы во втором туре выборов, запланированном на 28 мая.

Как передает Report, глава венгерского правительства позвонил в среду турецкому лидеру по телефону, чтобы поздравить его с успехом в первом туре и выразить уверенность в том, что он сохранит за собой президентский пост.

"Я только что звонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с убедительной победой в первом туре президентских выборов и выдающейся и неоспоримой победой его партии на недавних парламентских выборах в Турции. Удачи во втором туре, президент! Сильная и стабильная Турция - это хорошо для Венгрии, хорошо для Европы и хорошо для всего мира", - написал Орбан в Twitter.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. По итогам вскрытия 100% урн Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, представитель политического блока "Альянс АТА" Синан Оган - 5,17%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было заручиться поддержкой более 50% избирателей, в связи с этим 28 мая состоится второй тур голосования. В нем победу обеспечит простое большинство.

По итогам обработки 100% бюллетеней для голосования по составу парламента лидером остается "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития Эрдогана, которому достаются 323 места из 600.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Orban Ərdoğana Türkiyədəki seçkilərin ikinci turunda qələbə arzulayıb

Экслюзивные новости

Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
Новый депутат AK Parti: Мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном
Новый депутат AK Parti: Мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном
17 мая 2023 г. 14:11
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi