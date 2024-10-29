Орбан: Никто не может отрицать, что выборы в Грузии были демократическими

Никто не может отрицать, что парламентские выборы в Грузии были демократическими.

Никто не может отрицать, что парламентские выборы в Грузии были демократическими.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.

"Никто не должен говорить, что выборы в Грузии были недемократическими. Результаты выборов неоспоримы, выборы состоялись свободные и демократические. В Европе еще будут споры, не стоит воспринимать это всерьез. Если побеждают либералы, в Брюсселе говорят, что есть демократия, если побеждают консерваторы, то демократии не было, это обычная история", - сказал он, поздравив правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" с победой на парламентских выборах.

По данным ЦИК Грузии, по итогам состоявшихся 26 октября выборов, правящая партия набрала 53,93% голосов.