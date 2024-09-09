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Орбан готовит новое мероприятие в рамках мирной инициативы по Украине

Орбан готовит новое мероприятие в рамках мирной инициативы по Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит новое "впечатляющее" мероприятие в сентябре в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта в Украине.
В регионе
9 сентября 2024 г. 17:05
Орбан готовит новое мероприятие в рамках мирной инициативы по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит новое "впечатляющее" мероприятие в сентябре в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал телеканала ATV.

По его информации, на мероприятии 8 сентября Орбан сказал журналистам, что "мирная миссия продолжается", премьер "работал над ней летом" и намекнул, что в сентябре состоится "впечатляющее" мероприятие. Однако, отметил портал, никаких подробностей предстоящего события Орбан не привел.

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии.

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Версия на английском языке Hungary's Prime Minister prepares new event on Ukraine peace initiative event

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